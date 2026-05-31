Visite guidée : le chalet suédois, pépite de l’Exposition universelle de 1889, Chalet suédois, Bagnoles-de-l’Orne

Visite guidée : le chalet suédois, pépite de l’Exposition universelle de 1889 Dimanche 20 septembre, 10h00 Chalet suédois Orne

Durée 1h30, 20 pers. max, RDV devant le chalet, réservation jusqu’à 18h la veille de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Du pavillon de l’Exposition universelle au cœur du quartier Belle Époque de Bagnoles de l’Orne, le chalet suédois se dresse comme un témoin vivant de l’Exposition de 1889, qui célébrait les réalisations architecturales du monde entier. Conçu par l’architecte suédois Hugo Rahm, il fut initialement érigé au pied de la Tour Eiffel à Paris pour mettre en lumière l’artisanat scandinave.

Cette visite VIP vous offre une rare occasion de pénétrer dans ce lieu privé, habituellement fermé au public. Pendant une heure, laissez-vous charmer par son ambiance chaleureuse et son atmosphère unique incarnant l’authenticité et la douceur de vivre scandinave.

Chalet suédois Boulevard Albert Christophle, 61140 Bagnoles-de-l’Orne-Normandie Bagnoles-de-l’Orne 61140 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « tourisme@signebocage.fr »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@bagnolesdelorne.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://boutique.bagnolesdelorne.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 37 85 66 »}]

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