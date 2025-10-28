Visite guidée Le charme des Villas Balnéaires Micro-Folie Le Pouliguen

Visite guidée Le charme des Villas Balnéaires Micro-Folie Le Pouliguen mardi 28 octobre 2025.

Visite guidée Le charme des Villas Balnéaires

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 14:30:00

fin : 2025-10-28 16:30:00

Date(s) :

2025-10-28

En écho aux journées nationales de l’architecture (du 16 au 19 octobre) dont le thème est le patrimoine quotidien, l’association Les Greniers de la Mémoire et la Micro-Folie du Pouliguen s’associent.

La visite guidée le charme des villas balnéaires commencera au musée numérique de la Micro-Folie par une présentation d’oeuvres d’art en lien avec la naissance du tourisme balnéaire. Cette courte parenthèse historique et artistique sera suivie

d’une balade le long du rivage à marée basse. Vous découvrirez les villas de Penchâteau en compagnie d’Isabelle Delattre Payoux, guide des Greniers de la Mémoire.

Attention, les places sont limitées.

Veuillez à bien porter des chaussures ne craignant pas l’eau de mer. En cas d’intempéries, la visite sera annulée. .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée Le charme des Villas Balnéaires Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-10-10 par ADT44