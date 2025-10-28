Visite guidée Le charme des Villas Balnéaires Micro-Folie Le Pouliguen
Visite guidée Le charme des Villas Balnéaires Micro-Folie Le Pouliguen mardi 28 octobre 2025.
Visite guidée Le charme des Villas Balnéaires
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 14:30:00
fin : 2025-10-28 16:30:00
Date(s) :
2025-10-28
En écho aux journées nationales de l’architecture (du 16 au 19 octobre) dont le thème est le patrimoine quotidien, l’association Les Greniers de la Mémoire et la Micro-Folie du Pouliguen s’associent.
La visite guidée le charme des villas balnéaires commencera au musée numérique de la Micro-Folie par une présentation d’oeuvres d’art en lien avec la naissance du tourisme balnéaire. Cette courte parenthèse historique et artistique sera suivie
d’une balade le long du rivage à marée basse. Vous découvrirez les villas de Penchâteau en compagnie d’Isabelle Delattre Payoux, guide des Greniers de la Mémoire.
Attention, les places sont limitées.
Veuillez à bien porter des chaussures ne craignant pas l’eau de mer. En cas d’intempéries, la visite sera annulée. .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite guidée Le charme des Villas Balnéaires Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-10-10 par ADT44