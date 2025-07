Visite guidée le Château De Béduer Béduer

Tout près de Figeac, le château de Béduer domine la vallée du Célé depuis le XIIIe siècle. Au cours de la visite, vous rencontrerez le souvenir du mécène Maurice Fenaille, de l’écrivaine Jeanne Loviton, amante de Paul Valéry, et de Lotte Eisner, réfugiée juive allemande qui cacha dans les murs du château pendant l’Occupation les films de la Cinémathèque française.

château de Béduer Béduer 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 info@tourisme-figeac.com

English :

Close to Figeac, Château de Béduer has dominated the Célé valley since the 13th century. During your visit, you will be reminded of the patron Maurice Fenaille, the writer Jeanne Loviton, Paul Valéry?s lover, and Lotte Eisner, the German Jewish refugee who hid the films of the Cinémathèque Française within the château?s walls during the Occupation.

German :

Ganz in der Nähe von Figeac thront das Schloss Béduer seit dem 13. Jahrhundert über dem Tal des Flusses Célé. Während der Besichtigung begegnen Sie der Erinnerung an den Mäzen Maurice Fenaille, die Schriftstellerin Jeanne Loviton, die Geliebte von Paul Valéry, und Lotte Eisner, eine deutsch-jüdische Flüchtlingsfrau, die während der Besatzung die Filme der Cinémathèque française in den Mauern des Schlosses versteckte.

Italiano :

Vicino a Figeac, il castello di Béduer domina la valle del Célé dal XIII secolo. Durante la visita, vi verranno ricordati il mecenate Maurice Fenaille, la scrittrice Jeanne Loviton, amante di Paul Valéry, e Lotte Eisner, la rifugiata ebrea tedesca che nascose i film della Cinémathèque française tra le mura del castello durante l’occupazione.

Espanol :

Cerca de Figeac, el castillo de Béduer domina el valle del Célé desde el siglo XIII. Durante su visita, recordará al mecenas Maurice Fenaille, a la escritora Jeanne Loviton, amante de Paul Valéry, y a Lotte Eisner, la refugiada judía alemana que escondió las películas de la Cinemateca Francesa entre los muros del castillo durante la Ocupación.

