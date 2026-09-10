Visite guidée « Le Château de Jaulny au XVIIIème siècle », Château de Jaulny, Jaulny

Informations pratiques

Visite guidée « Le Château de Jaulny au XVIIIème siècle » Dimanche 20 septembre, 11h00 Château de Jaulny Meurthe-et-Moselle

visite limitée à 25 p/session dans le Château. Tarifs préférentiels Journées du patrimoine, selon les disponibilités sur place. *Plein tarif : 6 € * Tarif réduit : 4 € (+12 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, retraités) * Enfants de 4 à 12 ans : 2 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez découvrir le Château de Jaulny à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Le dimanche 20 septembre, de 11h à 19h, plongez dans l’atmosphère du XVIIIe siècle à travers une journée d’animations en continu mêlant patrimoine vivant, métiers d’art, histoire et découvertes pour toute la famille.

Profitez également de cette journée pour visiter ce château médiéval étonnant, classé au titre des Monuments historiques, actuellement sous échafaudages, car en pleine restauration.

Au programme :

• Marché des métiers d’art et démonstrations : coutelier, forgeron, taille de pierre…

• Troupe de brigands du XVIIIe siècle et animations historiques,

• Jeux en bois pour petits et grands,

• Brocante animée par Gilles Bagieu, professeur d’histoire de l’art. Chinez et plongez avec curiosité dans l’ambiance d’un vide-grenier pas comme les autres : mobilier ancien, objets du quotidien, trouvailles insolites et trésors oubliés proposés à la vente,

• Déambulations en costumes d’époque.

Patrimoine et Echafaudages : La restauration du château est en marche.

Découvrez les réalisations du Chantier international de jeunes volontaires, intervenu sur plusieurs espaces du domaine. Des panneaux permettront de comprendre les travaux réalisés et les visiteurs pourront librement parcourir les différents chantiers et rencontrer les jeunes volontaires présents.

Cette édition sera également l’occasion de découvrir, depuis la cour du château, l’aboutissement du grand chantier de restauration du donjon médiéval, mené par l’entreprise Chanzy-Pardoux.

Visites guidées

De 11h30 à 18h30, 11 visites guidées seront proposées tout au long de la journée, avec une surprise théâtrale au cœur du donjon.

Les visites sont limitées à 25 personnes par session dans le Château.

Restauration

La Taverne de l’Armoise vous accueille toute la journée avec boissons et restauration inspirées du XVIIIe siècle : recettes historiques, namandiers faits maison, bière du château, hypocras blanc et jus de fruits locaux.

Informations pratiques

• Grand parking au Château : indiquez « 22 bis Grande Rue, 54470 Jaulny » dans votre GPS.

• Les chiens ne sont pas admis sur le site, même tenus en laisse, à l’exception des chiens guides et d’assistance.

Château de Jaulny 4 rue du Château, 54470 Jaulny Jaulny 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 08 98 34 02 http://www.chateau-de-jaulny.com Dès 1060, le seigneur et chevalier Milon de Jaulny contemplait déjà le Rupt de Mad depuis l’éperon rocheux où le château médiéval de Jaulny est fièrement campé. Le château appartient aux Jaulny depuis des siècles jusqu’à ce qu’un fils ainé fasse un échange malheureux de tiers de son droit seigneurial avec le château de Boucq. Il fait alors rentrer la famille des Armoises dans la danse avec deux seigneurs pour un château pendant plus de 100 ans !

On dit que Jeanne des Armoises, vraie ou fausse Jeanne d’Arc, a habité le château… venez donc la voir à la salle des portraits.

Découvrez une cave sur plusieurs étages avec souterrains et prison, un cœur de princesse, des grilles de Jean Lamour : ce château n’est que mystères. Parking à l’intérieur du parc au 24bis Grand Rue, 54470 Jaulny.

Venez découvrir le Château de Jaulny à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

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