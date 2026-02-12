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Visite guidée : Le château de Pontivy, Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY, Pontivy

lundi 6 juillet 2026 · Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY · Pontivy

Visite guidée : Le château de Pontivy, Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY, Pontivy

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY
Adresse
Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY
Ville
56300 Pontivy
Département
Morbihan
Tarif
Sur réservation | Départ à la Boutique Côté Tourisme, 21 Quai Presbourg, 56300 Pontivy | Tarifs : plein 7,50€ ; réduit 5€ ; gratuit (-8 ans) ; famille 23€ (2 adultes + 2 enfants).

Visite guidée : Le château de Pontivy 6 juillet – 29 août Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY Morbihan

Sur réservation | Départ à la Boutique Côté Tourisme, 21 Quai Presbourg, 56300 Pontivy | Tarifs : plein 7,50€ ; réduit 5€ ; gratuit (-8 ans) ; famille 23€ (2 adultes + 2 enfants).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T11:00:00+02:00 – 2026-07-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-08-29T15:00:00+02:00 – 2026-08-29T16:30:00+02:00

Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY Pontivy 56300 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 25 04 10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@pontivycommunaute.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-pontivycommunaute.com/billetterie/ »}]
Parcourez l’histoire du château, de sa construction jusqu’à nos jours avec ses nombreuses vies : forteresse et résidence seigneuriale des Rohan, bastion protestant, effondrements et restaurations. château pontivy

Office de tourisme de Pontivy Communauté

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