Visite guidée : Le château de Pontivy, Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY, Pontivy

Visite guidée : Le château de Pontivy 16 – 28 février Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY Morbihan

Sur réservation | Départ à la Boutique Côté Tourisme, 21 Quai Presbourg, 56300 Pontivy | Tarifs : plein 7,50€ ; réduit 5€ ; gratuit (-8 ans) ; famille 23€ (2 adultes + 2 enfants).

Début : 2026-02-16T15:00:00+01:00 – 2026-02-16T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-28T15:00:00+01:00 – 2026-02-28T16:30:00+01:00

Boutique Côté Tourisme, 21 quai Presbourg, 56300 PONTIVY

Parcourez l’histoire du château, de sa construction jusqu’à nos jours avec ses nombreuses vies : forteresse et résidence seigneuriale des Rohan, bastion protestant, effondrements et restaurations. château pontivy

Office de tourisme de Pontivy Communauté