Visite Guidée Le Château de Solages Devant le château Valherbasse

Visite Guidée Le Château de Solages

Devant le château 330 route du château Valherbasse Drôme

Tarif : 4 EUR

Tarif réduit

étudiants, demandeurs d’emploi, personne

présentant une carte d’invalidité

Date et horaire :

Début : 2026-04-24 10:30:00

fin : 2026-04-24 10:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Ancienne maison forte bâtie au XIIIe siècle et remaniée au XIXe siècle, le château fut la résidence successive de familles de notables…

Devant le château 330 route du château Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

A former fortified house built in the 13th century and remodeled in the 19th century, the château was home to a succession of prominent families…

L'événement Visite Guidée Le Château de Solages Valherbasse a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme