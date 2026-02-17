Visite Guidée Le Château de Solages Devant le château Valherbasse
Devant le château 330 route du château Valherbasse Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
étudiants, demandeurs d’emploi, personne
présentant une carte d’invalidité
Début : 2026-04-24 10:30:00
fin : 2026-04-24 10:30:00
2026-04-24
Ancienne maison forte bâtie au XIIIe siècle et remaniée au XIXe siècle, le château fut la résidence successive de familles de notables…
Devant le château 330 route du château Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
A former fortified house built in the 13th century and remodeled in the 19th century, the château was home to a succession of prominent families…
