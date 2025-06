Visite guidée le château de Thomas II – Le Bourget-du-Lac 26 juin 2025 11:00

Savoie

Visite guidée le château de Thomas II Château de Thomas II Le Bourget-du-Lac Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 11:00:00

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-06-26

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

2025-08-28

2025-09-04

2025-09-11

Visite du Château Thomas II au Bourget-du-Lac.

Château de Thomas II

Le Bourget-du-Lac 73370 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 88 68 00 accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com

English : Guided tour Thomas II castle

Tour the Château Thomas II at the Lac du Bourget.

German :

Besichtigung des Schlosses Thomas II in Bourget-du-Lac.

Italiano : Visita guidata il castello di Thomas II

Visita del Château Thomas II a Bourget du Lac.

Espanol :

Visite el Castillo Thomas II en Le Bourget-du-Lac.

L’événement Visite guidée le château de Thomas II Le Bourget-du-Lac a été mis à jour le 2025-06-11 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes