Visite guidée Le château des Ravalet Cherbourg-en-Cotentin

Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-08-11 15:00:00

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-08-11

C’est en 1562 qu’est posée la première pierre de cet élégant château de schiste bleu construit dans le style Renaissance par Jean II de Ravalet. Par la suite, les siècles qui suivent façonnent le sublime parc qui l’entoure, actuellement, aujourd’hui classé Jardin Remarquable et Monument Historique. Au travers du parc à l’atmosphère changeante, de l’étonnante serre à rotonde à l’étang, c’est une longue et surprenante histoire dans laquelle déambuler.

Durée 2h00 Conseillé à partir de 8 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après réservation. .

Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Visite guidée Le château des Ravalet

