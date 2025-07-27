Visite guidée: Le chemin de croix et le Calvaire des Récollets Parvis de la Collégiale Romans-sur-Isère
Visites conçues et proposées par l’association des Amis de Saint-Barnard et du Calvaire des Récollets.
Parvis de la Collégiale 3 place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 21 54 contact@amisdesaintbarnard.fr
English :
Tours designed and organized by the Association des Amis de Saint-Barnard et du Calvaire des Récollets.
German :
Besichtigungen, die von der Association des Amis de Saint-Barnard et du Calvaire des Récollets konzipiert und angeboten werden.
Italiano :
Visite progettate e gestite dagli Amici di Saint-Barnard e del Calvario dei Récollets.
Espanol :
Visitas diseñadas y dirigidas por los Amigos de Saint-Barnard y el Calvario de los Récollets.
