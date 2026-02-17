Visite Guidée Le Chemin de Croix et le Calvaire des Récollets Rdv devant la Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère

Visite Guidée Le Chemin de Croix et le Calvaire des Récollets

Rdv devant la Collégiale Saint Barnard Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 10:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Fondé en 1516 par Romanet Boffin (marchand romanais), le Chemin de Croix de Romans dit Le Grand Voyage se substitue dès le XVIe siècle au voyage en Terre Sainte, devenu trop dangereux.

Rdv devant la Collégiale Saint Barnard Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Founded in 1516 by Romanet Boffin (a merchant from Romans), the Romans Way of the Cross, known as Le Grand Voyage , replaced the journey to the Holy Land in the 16th century, which had become too dangerous.

