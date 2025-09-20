Visite guidée, Le chêne couché d’Armagnac Le jardin d’Armagnac Brest

Visite guidée, Le chêne couché d’Armagnac Le jardin d’Armagnac Brest samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée, Le chêne couché d’Armagnac Samedi 20 septembre, 10h30, 14h00 Le jardin d’Armagnac Finistère

Prévoir des chaussures de marche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Tous les 20 du mois, le jardin d’Armagnac ouvre ses portes au public et propose des animations et des séances de jardinage. Pour les journées du patrimoine, partez à la découverte de ce lieu caché, de l’histoire de son chêne couché et de son verger.

Sur inscription au 02 98 00 80 80 ou sur Brest.fr

Le jardin d'Armagnac 1 rue d'Armagnac 29200 Brest Brest 29200 bellevue Finistère Bretagne 02 98 00 80 80

