Visite guidée « Le cimetière de l’est », Cimetière de l’Est, Boulogne-sur-Mer

Visite guidée « Le cimetière de l’est » 21 et 28 février Cimetière de l’Est Pas-de-Calais

Tarifs : 5,50 € / gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T15:00:00+01:00 – 2026-02-21T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-28T15:00:00+01:00 – 2026-02-28T16:30:00+01:00

RV devant l’entrée principale, rue de Framery, Boulogne-sur-Mer

Réservation :

sur place : à l’office de Tourisme, rue de la Lampe – Boulogne-sur-Mer

en ligne : https://reservation.boulonnaisautop.com/activites-visites.html

(sur le lieu de rendez-vous, uniquement la billetterie en ligne)

Cimetière de l'Est Rue Framery, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Arpentez le plus ancien cimetière de la ville, l’occasion de s’intéresser à l’art funéraire.

