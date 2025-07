Visite guidée le cimetière, entre art et histoire Mulhouse

92 avenue Lefebvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-31 10:00:00

fin : 2025-08-31 12:00:00

Date(s) :

2025-08-31

Visiter le cimetière central c’est entreprendre un voyage dans l’histoire de la ville les monuments édifiés à l’ombre des tilleuls et des érables racontent les hommes et les femmes qui ont fait de Mulhouse l’une des plus grandes villes industrielles du 19è siècle. C’est aussi découvrir un art funéraire particulièrement riche et original, ainsi que toute sa symbolique. .

92 avenue Lefebvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

English :

A visit to the central cemetery is like taking a trip through the history of the city.

German :

Ein Besuch des Zentralfriedhofs bedeutet, eine Reise in die Geschichte der Stadt zu unternehmen.

Italiano :

Una visita al cimitero centrale è un viaggio nella storia della città.

Espanol :

La visita al cementerio central es un viaje por la historia de la ciudad.

