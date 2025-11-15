Visite guidée Le cimetière la Salle Tours

Visite guidée Le cimetière la Salle

67 rue Saint-Barthélemy Tours Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15 16:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2026-01-24

Une visite guidée entre mémoire et art funéraire sous la conduite d’un guide conférencier à travers le vaste cimetière La Salle.

Ouvert en 1858 sur le coteau de Saint-Symphorien, le Cimetière La Salle abrite une grande variété de monuments qui illustrent l’évolution de l’art funéraire.

English :

A guided tour of memory and funerary art, led by an expert guide, through the vast La Salle Cemetery.

Opened in 1858 on the Saint-Symphorien hillside, La Salle Cemetery is home to a wide variety of monuments illustrating the evolution of funerary art.

German :

Eine Führung zwischen Erinnerung und Bestattungskunst unter der Leitung eines Fremdenführers durch den weitläufigen Friedhof La Salle.

Der Friedhof La Salle wurde 1858 auf dem Hügel von Saint-Symphorien eröffnet und beherbergt eine große Vielfalt an Denkmälern, die die Entwicklung der Bestattungsku

Italiano :

Visita guidata del vasto Cimitero di La Salle, luogo di memoria e arte funeraria, condotta da una guida turistica.

Inaugurato nel 1858 sulla collina di Saint-Symphorien, il Cimitero de La Salle ospita un’ampia varietà di monumenti che illustrano l’evoluzione dell’arte funeraria.

Espanol :

Visita guiada al inmenso cementerio de La Salle, lugar de recuerdo y arte funerario.

Inaugurado en 1858 en la ladera de Saint-Symphorien, el cementerio de La Salle alberga una gran variedad de monumentos que ilustran la evolución del arte funerario.

