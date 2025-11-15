Visite guidée Le cimetière la Salle Tours
67 rue Saint-Barthélemy Tours Indre-et-Loire
Tarif : 12 EUR
Samedi 2025-11-15 14:30:00
2025-11-15 16:00:00
2025-11-15 2026-01-24
Une visite guidée entre mémoire et art funéraire sous la conduite d’un guide conférencier à travers le vaste cimetière La Salle.
Ouvert en 1858 sur le coteau de Saint-Symphorien, le Cimetière La Salle abrite une grande variété de monuments qui illustrent l’évolution de l’art funéraire à l’époque contemporaine et évoque le souvenir de personnalités tourangelles disparues Victor Laloux, Henri Varenne, Gustave Guérin, Arthur Duthoo…
67 rue Saint-Barthélemy Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
A guided tour of memory and funerary art, led by an expert guide, through the vast La Salle Cemetery.
Opened in 1858 on the Saint-Symphorien hillside, La Salle Cemetery is home to a wide variety of monuments illustrating the evolution of funerary art.
German :
Eine Führung zwischen Erinnerung und Bestattungskunst unter der Leitung eines Fremdenführers durch den weitläufigen Friedhof La Salle.
Der Friedhof La Salle wurde 1858 auf dem Hügel von Saint-Symphorien eröffnet und beherbergt eine große Vielfalt an Denkmälern, die die Entwicklung der Bestattungsku
Italiano :
Visita guidata del vasto Cimitero di La Salle, luogo di memoria e arte funeraria, condotta da una guida turistica.
Inaugurato nel 1858 sulla collina di Saint-Symphorien, il Cimitero de La Salle ospita un’ampia varietà di monumenti che illustrano l’evoluzione dell’arte funeraria.
Espanol :
Visita guiada al inmenso cementerio de La Salle, lugar de recuerdo y arte funerario.
Inaugurado en 1858 en la ladera de Saint-Symphorien, el cementerio de La Salle alberga una gran variedad de monumentos que ilustran la evolución del arte funerario.
