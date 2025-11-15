Visite guidée Le cimetière la Salle Tours

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Une visite guidée entre mémoire et art funéraire sous la conduite d’un guide conférencier à travers le vaste cimetière La Salle.
Ouvert en 1858 sur le coteau de Saint-Symphorien, le Cimetière La Salle abrite une grande variété de monuments qui illustrent l’évolution de l’art funéraire.
Ouvert en 1858 sur le coteau de Saint-Symphorien, le Cimetière La Salle abrite une grande variété de monuments qui illustrent l’évolution de l’art funéraire à l’époque contemporaine et évoque le souvenir de personnalités tourangelles disparues Victor Laloux, Henri Varenne, Gustave Guérin, Arthur Duthoo…
Cette visite est labelisée Ville d’Art et d’Histoire. 12  .

67 rue Saint-Barthélemy Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37  info@tours-tourisme.fr

English :

A guided tour of memory and funerary art, led by an expert guide, through the vast La Salle Cemetery.
Opened in 1858 on the Saint-Symphorien hillside, La Salle Cemetery is home to a wide variety of monuments illustrating the evolution of funerary art.

German :

Eine Führung zwischen Erinnerung und Bestattungskunst unter der Leitung eines Fremdenführers durch den weitläufigen Friedhof La Salle.
Italiano :

Visita guidata del vasto Cimitero di La Salle, luogo di memoria e arte funeraria, condotta da una guida turistica.
Inaugurato nel 1858 sulla collina di Saint-Symphorien, il Cimitero de La Salle ospita un’ampia varietà di monumenti che illustrano l’evoluzione dell’arte funeraria.

Espanol :

Visita guiada al inmenso cementerio de La Salle, lugar de recuerdo y arte funerario.
Inaugurado en 1858 en la ladera de Saint-Symphorien, el cementerio de La Salle alberga una gran variedad de monumentos que ilustran la evolución del arte funerario.

