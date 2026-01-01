Visite guidée Le cimetière la Salle Tours
67 rue Saint-Barthélemy Tours Indre-et-Loire
Samedi 2026-01-24 14:30:00
2026-01-24 16:00:00
2026-01-24
Ouvert en 1858 sur le coteau de Saint-Symphorien, le Cimetière La Salle abrite une grande variété de monuments qui illustrent l’évolution de l’art funéraire.
Ouvert en 1858 sur le coteau de Saint-Symphorien, le Cimetière La Salle abrite une grande variété de monuments qui illustrent l’évolution de l’art funéraire à l’époque contemporaine et évoque le souvenir de personnalités tourangelles disparues Victor Laloux, Henri Varenne, Gustave Guérin, Arthur Duthoo…
Cette visite est labelisée Ville d'Art et d'Histoire.
67 rue Saint-Barthélemy Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37 info@tours-tourisme.fr
English :
A guided tour of memory and funerary art, led by an expert guide, through the vast La Salle Cemetery.
Opened in 1858 on the Saint-Symphorien hillside, La Salle Cemetery is home to a wide variety of monuments illustrating the evolution of funerary art.
