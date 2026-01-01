Visite guidée Le cimetière la Salle Tours

Visite guidée Le cimetière la Salle

67 rue Saint-Barthélemy Tours Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24 14:30:00

fin : 2026-01-24 16:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Une visite guidée entre mémoire et art funéraire sous la conduite d’un guide conférencier à travers le vaste cimetière La Salle.

Ouvert en 1858 sur le coteau de Saint-Symphorien, le Cimetière La Salle abrite une grande variété de monuments qui illustrent l’évolution de l’art funéraire.

Ouvert en 1858 sur le coteau de Saint-Symphorien, le Cimetière La Salle abrite une grande variété de monuments qui illustrent l’évolution de l’art funéraire à l’époque contemporaine et évoque le souvenir de personnalités tourangelles disparues Victor Laloux, Henri Varenne, Gustave Guérin, Arthur Duthoo…

Cette visite est labelisée Ville d’Art et d’Histoire. 12 .

67 rue Saint-Barthélemy Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37 info@tours-tourisme.fr

English :

A guided tour of memory and funerary art, led by an expert guide, through the vast La Salle Cemetery.

Opened in 1858 on the Saint-Symphorien hillside, La Salle Cemetery is home to a wide variety of monuments illustrating the evolution of funerary art.

