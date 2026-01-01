Visite guidée Le cimetière la Salle Tours

67 rue Saint-Barthélemy Tours Indre-et-Loire

Tarif : 12 EUR
Samedi 2026-01-24 14:30:00
2026-01-24 16:00:00

2026-01-24

Une visite guidée entre mémoire et art funéraire sous la conduite d’un guide conférencier à travers le vaste cimetière La Salle.
Ouvert en 1858 sur le coteau de Saint-Symphorien, le Cimetière La Salle abrite une grande variété de monuments qui illustrent l’évolution de l’art funéraire à l’époque contemporaine et évoque le souvenir de personnalités tourangelles disparues Victor Laloux, Henri Varenne, Gustave Guérin, Arthur Duthoo…
Cette visite est labelisée Ville d'Art et d'Histoire. 12€.

67 rue Saint-Barthélemy Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37  info@tours-tourisme.fr

English :

A guided tour of memory and funerary art, led by an expert guide, through the vast La Salle Cemetery.
Opened in 1858 on the Saint-Symphorien hillside, La Salle Cemetery is home to a wide variety of monuments illustrating the evolution of funerary art.

Mis à jour le 2025-07-13 par Tours Val de Loire Tourisme