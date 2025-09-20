Visite guidée Le cimetière Saint-Lazare Valence

Visite guidée Le cimetière Saint-Lazare Valence samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée Le cimetière Saint-Lazare

Cimetière Saint Lazare Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Visite du cimetière menait par Franck Doncques, conservateur de cimetière de la Ville de Valence.

.

Cimetière Saint Lazare Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Visit to the cemetery led by Franck Doncques, cemetery curator for the City of Valence.

German :

Besuch des Friedhofs unter der Leitung von Franck Doncques, Friedhofskonservator der Stadt Valence.

Italiano :

Visita del cimitero guidata da Franck Doncques, curatore del cimitero di Valence.

Espanol :

Visita del cementerio guiada por Franck Doncques, conservador del cementerio de Valence.

L’événement Visite guidée Le cimetière Saint-Lazare Valence a été mis à jour le 2025-08-26 par Valence Romans Tourisme