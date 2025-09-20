Visite guidée Le cimetière Saint-Lazare Valence
Visite guidée Le cimetière Saint-Lazare Valence samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée Le cimetière Saint-Lazare
Cimetière Saint Lazare Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Visite du cimetière menait par Franck Doncques, conservateur de cimetière de la Ville de Valence.
Cimetière Saint Lazare Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
Visit to the cemetery led by Franck Doncques, cemetery curator for the City of Valence.
German :
Besuch des Friedhofs unter der Leitung von Franck Doncques, Friedhofskonservator der Stadt Valence.
Italiano :
Visita del cimitero guidata da Franck Doncques, curatore del cimitero di Valence.
Espanol :
Visita del cementerio guiada por Franck Doncques, conservador del cementerio de Valence.
