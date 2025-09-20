Visite guidée Circuit des Remparts, sur les pas des pilotes… et de Michel Vaillant Angoulême

Lors de cette visite exceptionnelle, vous parcourrez le tracé exact du Circuit des Remparts et découvrirez le nouveau mur peint qui rend hommage au plus célèbre des pilotes de BD Michel Vaillant.



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

English :

During this exceptional visit, you’ll follow the exact route of the Circuit des Remparts and discover the new painted wall paying tribute to the most famous of comic book drivers: Michel Vaillant.



Reservations required at the Tourist Office.

German :

Bei diesem außergewöhnlichen Besuch fahren Sie die genaue Strecke des Circuit des Remparts ab und entdecken die neu bemalte Wand, die eine Hommage an den berühmtesten aller Comic-Piloten ist: Michel Vaillant.



Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Italiano :

Durante questa visita eccezionale, seguirete il percorso esatto del Circuit des Remparts e scoprirete il nuovo muro dipinto che rende omaggio al più famoso dei piloti di fumetti: Michel Vaillant.



Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Durante esta visita excepcional, seguirá el trazado exacto del Circuit des Remparts y descubrirá el nuevo muro pintado que rinde homenaje al más famoso de los pilotos de cómic: Michel Vaillant.



Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo.

