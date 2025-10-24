Visite guidée « le complexe sportif des Carmes » Piscine de Haut-Léon Communauté Saint-Pol-de-Léon

Visite guidée « le complexe sportif des Carmes » Piscine de Haut-Léon Communauté Saint-Pol-de-Léon vendredi 24 octobre 2025.

Visite guidée « le complexe sportif des Carmes »

Piscine de Haut-Léon Communauté 33 rue des Carmes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Par Loïc Quemener, chef de projet du Pays d’art et d’histoire du Pays de Morlaix.

En 1969, la ville de Saint-Pol-de-Léon décide d’aménager un parc des sports sur le site marécageux dénommé la prairie de Carmes . Comme ailleurs, le réseau d’équipements sportifs se densifie alors sous l’effet de la politique centralisatrice de l’État portée par des concours architecturaux qui diffusent des modèles types. Du premier terrain de football au terrain multisports, le site raconte l’histoire des sports et l’évolution des pratiques dans la seconde moitié du XXe siècle.

Nombre de places limité, réservation conseillée. .

Piscine de Haut-Léon Communauté 33 rue des Carmes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 62 39 36

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée « le complexe sportif des Carmes » Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2025-09-15 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX