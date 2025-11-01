[Visite guidée] Le côte d’Albâtre restauration et patrimoine maritime

RDV devant l’Office de tourisme Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 12:30:00

fin : 2026-04-10 13:15:00

Date(s) :

2026-04-10

Découvrez les coulisses de la restauration d’un bateau emblématique du patrimoine maritime dieppois.

Découverte du canot Le Côte d’Albâtre, de son histoire récente et des différentes étapes de sa restauration, dans le contexte du patrimoine maritime dieppois. En partenariat avec l’association La Dieppoise.

Renseignements 02 35 06 62 79 .

RDV devant l’Office de tourisme Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

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English : [Visite guidée] Le côte d’Albâtre restauration et patrimoine maritime

L’événement [Visite guidée] Le côte d’Albâtre restauration et patrimoine maritime Dieppe a été mis à jour le 2026-03-14 par Seine-Maritime Attractivité