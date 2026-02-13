Visite guidée « Le couvent des Annonciades », Bibliothèque des Annonciades, Boulogne-sur-Mer

Visite guidée « Le couvent des Annonciades » 14 et 25 février Bibliothèque des Annonciades Pas-de-Calais

5,50 € / gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T15:00:00+01:00 – 2026-02-14T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-25T15:00:00+01:00 – 2026-02-25T16:30:00+01:00

RDV devant la bibliothèque des Annonciades, place de la Résistance, Boulogne-sur-Mer

Réservation :

sur place : à l’office de Tourisme, rue de la Lampe – Boulogne-sur-Mer

en ligne : https://reservation.boulonnaisautop.com/activites-visites.html

(sur le lieu de rendez-vous, uniquement la billetterie en ligne)

Bibliothèque des Annonciades 18 place de la Résistance 62200 Boulogne-sur-Mer

Écrin dédié à la culture, les Annonciades sont un ancien couvent. Remontez le temps à l’époque des religieuses et entrez dans le caveau des nonnes.

boulonnaisautop.com