Visite guidée « Le feu amont de Ciboure », Feu de Ciboure, Ciboure

Informations pratiques

Visite guidée « Le feu amont de Ciboure » Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30, 11h30 Feu de Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Découvrez l’histoire de cette aide à la navigation, construite en 1870 puis transformée en 1937 par l’architecte André Pavlovsky. Cette visite exceptionnelle vous conduira jusqu’à la terrasse surplombant le port.

Visites guidées avec accès à la lentille, en compagnie d’un technicien des phares et balises.

Samedi : à 9h30, 10h30 et 11h30.

Gratuit, sur réservation auprès du CIAP ou dans les offices de tourisme, dans la limite des places disponibles.

Feu de Ciboure 1 avenue Jean Jaurès, 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 54 81 07 40 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 26 03 16 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 47 64 56 »}] Feu d’alignement construit en 1870 et modifiée en 1937 par André Pavlovsky qui, par son art, le transforme en monument emblématique de la baie.

Découvrez l’histoire de cette aide à la navigation construite en 1870 et modifiée en 1937 par l’architecte André Pavlovsky.Une visite exceptionnelle jusqu’à la terrasse surplombant le port.

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