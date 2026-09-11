Visite guidée – Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains, Le Fresnoy, Tourcoing

Informations pratiques

Visite guidée – Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains Dimanche 20 septembre, 14h00 Le Fresnoy Nord

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite guidée par l’équipe du Fresnoy.

Découverte du bâtiment et des espaces de production (plateau de tournage, laboratoire photographique, studios d’enregistrement…) qui ont permis de réaliser les oeuvres de Panorama 28 et prenez de la hauteur sur les toits du Fresnoy !

Dimanche de 14h à 18h30

Départs des visites guidées toutes les 30 min

Premier départ : 14h, dernier départ : 17h30

Informations et réservation obligatoire sur accueil@lefresnoy.net / 03 20 28 38 00

Le Fresnoy 22 rue du Fresnoy, 59200, Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:accueil@lefresnoy.net »}]

Visite guidée par l’équipe du Fresnoy.

© Le Fresnoy