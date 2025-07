Visite guidée Le Gaveur du Kochersberg quand la passion du produit est au coeur d’une famille Willgottheim

Visite guidée Le Gaveur du Kochersberg quand la passion du produit est au coeur d’une famille

14 route de Hochfelden Willgottheim Bas-Rhin

Début : Mardi 2025-08-12 10:00:00

fin : 2025-08-12 12:00:00

2025-08-12

Visite de la ferme et dégustation des produits autour du canard à la fin de la visite.

Dans cette exploitation tournée essentiellement vers l’élevage de canards, ce sont deux générations qui se côtoient et font croître l’activité de la ferme. Après la visite des différents espaces de la propriété, une dégustation des produits de la maison vous est proposée. .

14 route de Hochfelden Willgottheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 92 contact@lebeaujardin.alsace

English :

Visit of the farm and tasting of duck products at the end of the visit.

German :

Besuchen Sie den Bauernhof und probieren Sie am Ende des Besuchs die Produkte rund um die Ente.

Italiano :

Visita della fattoria e degustazione di prodotti a base di anatra al termine della visita.

Espanol :

Visita de la granja y degustación de productos de pato al final de la visita.

