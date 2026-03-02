Visite guidée Le grand dessein Musée des Ursulines Mâcon

Visite guidée Le grand dessein

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 16:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Peintres, historiens, chefs d’état ou érudits locaux…. qui sont ces collectionneurs qui enrichissent les collections muséales ? Découvrez le parcours, les objectifs et les manies de plusieurs amateurs d’art à l’appui des œuvres exposées.

Public ados adultes . Durée 1h.

Sur réservation. .

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Le grand dessein

L’événement Visite guidée Le grand dessein Mâcon a été mis à jour le 2026-03-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)