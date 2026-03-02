Visite guidée Le grand dessein Musée des Ursulines Mâcon
Visite guidée Le grand dessein Musée des Ursulines Mâcon dimanche 19 avril 2026.
Visite guidée Le grand dessein
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 16:00:00
2026-04-19
Peintres, historiens, chefs d’état ou érudits locaux…. qui sont ces collectionneurs qui enrichissent les collections muséales ? Découvrez le parcours, les objectifs et les manies de plusieurs amateurs d’art à l’appui des œuvres exposées.
Public ados adultes . Durée 1h.
Sur réservation. .
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr
