Visite guidée Le Grossmatt, un havre de nature Leutenheim

Leutenheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-07

Le Grossmatt est un Espace Naturel Sensible (ENS) de 85ha acquis par la Collectivité européenne d’Alsace en 2013. Il mêle prairies, forêts, roselières et autres zones humides et offre une luxuriante biodiversité. Venez le découvrir lors d’une balade guidée et commentée.

A prévoir chaussures imperméables voire bottes, une paire de jumelles

Sortie organisée en partenariat avec la Collectivité européenne d’Alsace

Secteur Leutenheim. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 5 septembre jusqu’à

12h00)

Intervenante Marion LY, animatrice nature 0 .

Leutenheim 67480 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com

