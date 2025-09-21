Visite guidée Le Hameau Bourgeois Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée Le Hameau Bourgeois Cherbourg-en-Cotentin dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée Le Hameau Bourgeois

EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Le hameau Bourgeois, protégé des regards, se situe entre la Résidence de la Saline et la rue de la Paix. Les remarquables voûtes du XVIème siècle immortalisées par le peintre Pierre Campain, débouchent sur une petite rue par un passage couvert avec une porte piétonne et charretière, immédiatement suivie d’un grand portail qui s’ouvre sur la cour d’une ancienne ferme avec sa tour d’escalier carrée défensive. Les communs fermant la cour abritent étable, cellier et grange au dessus de laquelle un pigeonnier de 420 boulins.

La tour d’escalier défensive et le colombier, renvois aux attributs du domaine seigneurial qu’illustrent les nombreux manoirs du Cotentin. Face aux voûtes, se dresse parallèlement à la mer une vaste et haute demeure, connue sous le nom de « manoir du hameau Bourgeois ». Elle possède encore une tour carrée du XVIIème siècle, haute de 4 étages avec sous son toit en bâtière une petite pièce munie de quatre ouvertures qui évoquent une tour de guet. La surveillance des côtes à cette époque était une nécessité pour la protection des populations.

Durée 1h30 conseillé à partir de 8 ans.

/! Ouverture des réservations le mardi 9 septembre 2025 à partir de 10:30

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après la réservation. .

EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Visite guidée Le Hameau Bourgeois

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée Le Hameau Bourgeois Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Cotentin