Visite guidée : le hameau Bourgeois un témoin privilégié du patrimoine moyen âgeux d’Equeurdreville Office de tourisme du Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée : le hameau Bourgeois un témoin privilégié du patrimoine moyen âgeux d’Equeurdreville Dimanche 21 septembre, 10h00 Office de tourisme du Cotentin Manche

Durée 1h, lieu de RDV communiqué pendant réservation.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Le hameau Bourgeois, protégé des regards, se situe entre la Résidence de la Saline et la rue de la Paix. Les remarquables voûtes du XVIème siècle immortalisées par le peintre Pierre Campain, débouchent sur une petite rue par un passage couvert avec une porte piétonne et charretière, immédiatement suivie d’un grand portail qui s’ouvre sur la cour d’une ancienne ferme avec sa tour d’escalier carrée défensive. Les communs fermant la cour abritent étable, cellier et grange au dessus de laquelle un pigeonnier de 420 boulins. Tour d’escalier défensive et colombier, renvois aux attributs du domaine seigneurial qu’illustrent les nombreux manoirs du Cotentin. Face aux voûtes, se dresse parallèlement à la mer une vaste et haute demeure, connue sous le nom de « manoir du hameau Bourgeois ». Elle possède encore une tour carrée du XVIIème siècle, haute de 4 étages avec sous son toit en bâtière une petite pièce munie de quatre ouvertures qui évoquent une tour de guet. La surveillance des côtes à cette époque était une nécessité pour la protection des populations.

Office de tourisme du Cotentin 56 quai Caligny, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

