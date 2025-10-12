Visite guidée Le Havre au temps de Raymond Queneau 32 Avenue René Coty Le Havre

Visite guidée Le Havre au temps de Raymond Queneau

Début : 2026-01-11 14:30:00

2026-01-11

Né au Havre en 1903, l’écrivain passe ses jeunes années dans la mercerie de ses parents, au coeur du centre ancien. De cette période, il retient plusieurs sources d’inspiration l’univers portuaire, la plage, sa scolarité au lycée de garçons… Autant de références locales évoquées dans le roman Un rude hiver, publié en 1939.

Suivez la guide sur les traces de ce poète majeur !

