Visite guidée Le Havre fait son cinéma Le Havre
Visite guidée Le Havre fait son cinéma Le Havre dimanche 12 avril 2026.
Visite guidée Le Havre fait son cinéma
181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Depuis 1928, plus de 140 films ont été tournés au Havre. Que ce soit la ville pittoresque d’avant-guerre ou celle reconstruite par Auguste Perret, moderne et graphique, la cité Océane offre un décor qui inspire les cinéastes.
Le parcours vous propose de découvrir plusieurs lieux de tournage, du bassin du Roy au lycée François 1er.
Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire
Durée 2h
Réservation obligatoire.
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .
181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Le Havre fait son cinéma
L’événement Visite guidée Le Havre fait son cinéma Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Les entreprises du Havre recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Le Havre 31 mars 2026
- Conférence La chatière, création d’un nouvel accès fluvial à Port 2000 Terminal de la Citadelle Le Havre 31 mars 2026
- Théâtre Mondial de l’Impro Place de l’Hôtel de Ville Le Havre 31 mars 2026
- Atelier créatif Pâte de verre Atelier Chouette Verre Le Havre 1 avril 2026
- Atelier Le secret des abeilles Place du Vieux Marché Le Havre 1 avril 2026