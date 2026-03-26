Visite guidée Le Havre fait son cinéma

181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Depuis 1928, plus de 140 films ont été tournés au Havre. Que ce soit la ville pittoresque d’avant-guerre ou celle reconstruite par Auguste Perret, moderne et graphique, la cité Océane offre un décor qui inspire les cinéastes.

Le parcours vous propose de découvrir plusieurs lieux de tournage, du bassin du Roy au lycée François 1er.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire

Durée 2h

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .

181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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L’événement Visite guidée Le Havre fait son cinéma Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie