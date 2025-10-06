Visite guidée Le Havre vu d’en haut Hall de l’hôtel de ville Le Havre

Visite guidée Le Havre vu d’en haut

Avec son époustouflant panorama à 360°, le 17e étage de l’hôtel de ville est l’endroit idéal pour découvrir Le Havre. Depuis la crique aménagée en 1517 jusqu’à Port 2000 en passant par l’urbanisation de la costière et du plateau sans oublier la reconstruction du centre-ville, le guide vous décrypte cinq siècles d’intenses transformations.

À noter ! Visite limitée à la salle des cartes en cas de météo défavorable

Visites à 14h30, 15h30 et 16h30

Public adultes durée 50 min

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription

Réservation obligatoire .

