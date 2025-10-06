Visite guidée Le Havre vu d’en haut Hall de l’hôtel de ville Le Havre
Visite guidée Le Havre vu d'en haut Hall de l'hôtel de ville Le Havre vendredi 26 décembre 2025.
Hall de l’hôtel de ville Avenue du Général Leclerc Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-26
2025-12-26
Avec son époustouflant panorama à 360°, le 17e étage de l’hôtel de ville est l’endroit idéal pour découvrir Le Havre. Depuis la crique aménagée en 1517 jusqu’à Port 2000 en passant par l’urbanisation de la costière et du plateau sans oublier la reconstruction du centre-ville, le guide vous décrypte cinq siècles d’intenses transformations.
À noter ! Visite limitée à la salle des cartes en cas de météo défavorable
Visites à 14h30, 15h30 et 16h30
Public adultes durée 50 min
Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription
Réservation obligatoire .
Hall de l’hôtel de ville Avenue du Général Leclerc Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
