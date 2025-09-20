Visite guidée «Le jardin de la Maison Orré, inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1998» Maison Orré

Gratuit mais réservation obligatoire par tél ou par mail

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Visite guidée avec un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture

Visite libre ou commentée des jardins de la Maison Orré, résidence de la préfète administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises (Taaf).

Parties visitables : jardins, longère, varangue et rez de chaussée (traversée). Visites toutes les 30 minutes par groupe de 20 personnes maximum.

Maison Orré 50, Désiré Barquissau, 97410 Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion http://www.taaf.fr/La-maison-Orre-la-residence-du-prefet-a-Saint-Pierre La maison Orré est la résidence du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, à Saint Pierre de La Réunion.

Elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1998. Descendre la rue Barquissau depuis le boulevard Banks ou la rue Marius et Ary Leblond. La maison est située en face de la caserne des pompiers.

Journées européennes du patrimoine 2025

Cliché Pascal Laude