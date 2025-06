Visite guidée Le jardin des plantes Amiens 23 juillet 2025 11:00

Somme

Visite guidée Le jardin des plantes Boulevard du Jardin des Plantes Amiens Somme

Tarif : 5 – 5 –

5

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 11:00:00

fin : 2025-07-23 12:30:00

Date(s) :

2025-07-23

2025-07-27

2025-08-10

2025-08-20

Vous avez dit jardin botanique ?

Prenez la clé des champs et mettez-vous au parfum du Jardin des Plantes d’Amiens ! Accompagné d’un guide et d’un botaniste, vous traverserez les siècles et les secrets de ce très bel espace planté en passant par la serre Napoléon III bien sûr !

Réservation OBLIGATOIRE https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees RUBRIQUE VISITES THEMATIQUES ET ATELIERS JEUNE PUBLIC

Rdv à l’entrée du jardin des plantes Boulevard du Jardin des Plantes

Paiement auprès du guide.

Durée 1h30 5 .

Boulevard du Jardin des Plantes

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

