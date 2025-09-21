visite guidée le LAAC et son architecture Le LAAC Dunkerque

Une médiatrice du LAAC vous emméne à la découverte de l’architecture du musée détenteur du Label Architecture Contemporaine Remarquable depuis 2023

Le LAAC 302 Avenue des Bordées, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 0328295600 https://www.musees-dunkerque.eu/laac/histoire-du-laac Au cœur d’un jardin de sculptures, d’eau, de pierre et de vent, à proximité immédiate de la plage, le LAAC défie le ciel avec son architecture étonnante en céramique blanche. Il conserve une très riche collection, miroir des années 1940–1980, et met à disposition de nombreux outils ludiques et interactifs pour une découverte en famille ou entre amis.

© Cathy Christiaen