Visite guidée Le language des vitraux Montélier

Dès le Moyen Âge, les vitraux des églises ont une fonction pédagogique. Que révèlent leur composition et les couleurs utilisées ? Quelles sont leurs symboliques et comment les interpréter ?

Since the Middle Ages, stained glass windows in churches have had an educational function. What do their composition and colors reveal? What are their symbolism, and how can they be interpreted?

