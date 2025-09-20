Visite guidée « Le loup au jardin » Salagon, musée et jardins Mane

Visite guidée « Le loup au jardin » 20 et 21 septembre Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence

Jauge limitée, inscription sur place

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La présence du loup dans nos sociétés et nos imaginaires, mise en valeur dans l’exposition de Franck Pourcel, se retrouve aussi dans nos jardins de Salagon.

Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492757050 http://musee-de-salagon.com Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Tarifs : – Plein tarif : 8 € (haute saison) / 6€ (basse saison) – Tarif réduit : 6 € (haute saison) / 4€ (basse saison) – jeunes de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes en situation de handicap, passeport des musées – Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans – Forfait famille : 22 € (2 adultes et 2 enfants) + 3 € par enfant supplémentaire – Visites en groupes (à partir de 10 personnes) : sur réservation au 04 92 75 70 50. Musée et jardins ouverts du 1er février au 15 décembre à partir de 10h. Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique. Anglais parlé.

Photo C Brau