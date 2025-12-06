Visite guidée Le lutin et les Secrets de Noël Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy
Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif unique par enfant. Gratuit pour l’adulte accompagnant
Début : 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-28 18:00:00
2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28
Une visite guidée magique à Vichy pour les enfants à partir de 5 ans !
Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
English :
A magical guided tour of Vichy for children aged 5 and over!
German :
Eine magische Stadtführung in Vichy für Kinder ab 5 Jahren!
Italiano :
Una magica visita guidata di Vichy per i bambini dai 5 anni in su!
Espanol :
Una mágica visita guiada por Vichy para niños a partir de 5 años
