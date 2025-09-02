Visite guidée « Le lycée Malherbe » Rue Guillaume le Conquérant Caen

Début : 2025-09-02 17:30:00

Cette visite guidée présente l’histoire du lycée Malherbe lorsqu’il était installé dans les anciens bâtiments conventuels. Installation, vie des élèves, organisation des bâtiments… depuis la Révolution jusqu’en 1961.

English : Visite guidée « Le lycée Malherbe »

This guided tour presents the history of the Lycée Malherbe when it was housed in the former convent buildings. Installation, student life, building organization? from the Revolution to 1961.

German : Visite guidée « Le lycée Malherbe »

Diese Führung zeigt die Geschichte des Malherbe-Gymnasiums, als es in den ehemaligen Klostergebäuden untergebracht war. Einrichtung, Leben der Schüler, Organisation der Gebäude? von der Revolution bis 1961.

Italiano :

Questa visita guidata presenta la storia del Lycée Malherbe quando era ospitato negli edifici dell’ex convento. Installazione, vita degli studenti, organizzazione degli edifici? dalla Rivoluzione al 1961.

Espanol :

Esta visita guiada presenta la historia del Liceo Malherbe cuando estaba instalado en los edificios del antiguo convento. Instalación, vida de los alumnos, organización de los edificios… desde la Revolución hasta 1961.

