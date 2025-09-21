Visite guidée : le marais du Hode entre histoire et nature Parking du sentier du marais du Hode Saint-Vigor-d’Ymonville

Visite guidée : le marais du Hode entre histoire et nature Dimanche 21 septembre, 09h30 Parking du sentier du marais du Hode Seine-Maritime

Durée 2h30, prévoir des bottes et vêtements adaptés à la météo

Pour ces journées européennes du patrimoine, nous vous proposons une visite qui mêle patrimoine naturel et historique. Le marais du Hode vous amène en plein coeur de l’estuaire. Marqué par les activités du passé, le secteur est aujourd’hui une zone de quiétude pour de nombreux oiseaux tout au long de l’année. Des vestiges de l’ancien bac de Seine à sa riche biodiversité faunistique et floristique, venez explorer cettezone humide accompagné par l’un de nos médiateurs.

Parking du sentier du marais du Hode 76430 Saint-Vigor-d’Ymonville Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie 02 35 24 80 01 https://maisondelestuaire.org/accueil.html

@Maison de l’estuaire