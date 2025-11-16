Au cours d’une balade de 2h30, votre guide-conférencière vous emmène à la découverte du quartier Montparnasse et de son histoire LGBTQIA+, dont les heures de gloire ont eu lieu au cours des fameuses années folles et l’entre-deux-guerres. Charlotte vous parlera de nombreuses figures historiques et de lieux iconiques de l’histoire queer parisienne.

Une balade de 2h30 à la découverte du 14ème arondissement et du quartier Montparnasse à travers son histoire LGBTQIA+.

Le dimanche 16 novembre 2025

de 15h00 à 17h30

gratuit Tout public.

Métro Edgar Quinet Bd Edgar Quinet, 75014 Paris