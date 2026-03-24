Visite guidée Le Moulin de Leyret RDV à l’impasse du Moulin Roche-en-Régnier
Visite guidée Le Moulin de Leyret RDV à l’impasse du Moulin Roche-en-Régnier samedi 28 mars 2026.
Visite guidée Le Moulin de Leyret
RDV à l’impasse du Moulin Impasse du Moulin Roche-en-Régnier Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Ce moulin est l’un des derniers des gorges de la Loire à conserver l’ensemble de ses équipements d’origine…
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RDV à l’impasse du Moulin Impasse du Moulin Roche-en-Régnier 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
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English :
This mill is one of the last in the gorges de la Loire to retain all its original equipment?
L’événement Visite guidée Le Moulin de Leyret Roche-en-Régnier a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay