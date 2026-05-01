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Visite guidée Le musée au féminin Musée de Sens Sens

Visite guidée Le musée au féminin Musée de Sens Sens dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Musée de Sens

Adresse : 135 Rue Déportés et de la Résistance

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sens

Visite guidée Le musée au féminin

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:30:00
fin : 2026-05-24 17:30:00

Date(s) :
2026-05-24

Valoriser les figures féminines au cœur de l’histoire de l’art et des musées est devenu un enjeu essentiel de notre époque. Inspirées et inspirantes, elles ont marqué l’histoire des représentations et témoignent de leurs évolutions.   .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 

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English : Visite guidée Le musée au féminin

L’événement Visite guidée Le musée au féminin Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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