Visite guidée Le musée au féminin Musée de Sens Sens

Sens

Visite guidée Le musée au féminin

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:30:00

fin : 2026-05-24 17:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Valoriser les figures féminines au cœur de l’histoire de l’art et des musées est devenu un enjeu essentiel de notre époque. Inspirées et inspirantes, elles ont marqué l’histoire des représentations et témoignent de leurs évolutions. .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22

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English : Visite guidée Le musée au féminin

L’événement Visite guidée Le musée au féminin Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)