Visite guidée Le Musée Bonnat-Helleu un musée dans la ville Bayonne
Visite guidée Le Musée Bonnat-Helleu un musée dans la ville Bayonne lundi 31 août 2026.
Bayonne
Visite guidée Le Musée Bonnat-Helleu un musée dans la ville
Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 9 – 9 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 14:00:00
fin : 2026-08-31 16:00:00
Date(s) :
2026-08-31
Depuis la confluence, saisissez l’âme du Petit Bayonne. Au détour des ruelles, découvrez le musée Bonnat-Helleu, joyau d’architecture où dialoguent passé et modernité. Poussez la porte, un parcours sur mesure vous attend sculptures, peintures, objets d’art et dessins vous invitent à une rencontre intime avec quelques géants Rubens, Goya, Ingres, Géricault, Puvis-de-Chavannes…et bien sûr, Paul Helleu et Léon Bonnat. Vous pouvez continuer la découverte du musée à l’issue de la visite. .
Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Le Musée Bonnat-Helleu un musée dans la ville
L’événement Visite guidée Le Musée Bonnat-Helleu un musée dans la ville Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne
À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
- BALLAKE SISSOKO & PIERS FACCINI THEATRE MICHEL PORTAL Bayonne 19 mai 2026
- Musique: Ballaké Sissoko et Piers Faccini Théâtre Michel Portal Bayonne 19 mai 2026
- Bisita gidatua Baiona ezagutu 25 place des basques Bayonne 20 mai 2026
- Zentzumen guztien museoa Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne 20 mai 2026
- Marché de quartier Place des gascons Bayonne 20 mai 2026