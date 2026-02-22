VISITE GUIDÉE LE MUSEE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE Hérépian

VISITE GUIDÉE LE MUSEE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE

Le Musée de la Cloche et le la Sonnaille vous propose des visite guidées à 15h

4.50€/pers 2€ pour les -de 18ans et gratuit avant 7 ans

réservation obligatoire au 04-67-95-39-95

En avril le musée vous propose des visites sensorielles dans le cadres des Journées Nationales du Tourisme et Handicap.

Hérépian Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 39 95

English :

The Musée de la Cloche et le Sonnaille offers guided tours at 3pm

4.50/person 2? for children under 18 and free for children under 7

booking essential on 04-67-95-39-95

