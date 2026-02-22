VISITE GUIDÉE LE MUSEE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE Hérépian
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
2026-02-26 2026-03-03 2026-03-05 2026-03-19
Le Musée de la Cloche et le la Sonnaille vous propose des visite guidées à 15h
4.50€/pers 2€ pour les -de 18ans et gratuit avant 7 ans
réservation obligatoire au 04-67-95-39-95
En avril le musée vous propose des visites sensorielles dans le cadres des Journées Nationales du Tourisme et Handicap.
Hérépian Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 39 95
English :
The Musée de la Cloche et le Sonnaille offers guided tours at 3pm
4.50/person 2? for children under 18 and free for children under 7
booking essential on 04-67-95-39-95
