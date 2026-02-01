Visite guidée Le musée par l’œil du conservateur Musée de Sens Sens

Visite guidée Le musée par l’œil du conservateur

Découvrez le nouveau parcours permanent du musée avec le conservateur des collections et apprenez tous les secrets techniques qui ont permis la réouverture, depuis la restauration des œuvres à l’installation des tables numériques.

Visite tout public .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 contact@musee-sens.fr

