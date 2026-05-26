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VISITE GUIDÉE LE MYSTÈRE DE L’ÉGLISE MARIE-MADELEINE Rennes-le-Château

VISITE GUIDÉE LE MYSTÈRE DE L’ÉGLISE MARIE-MADELEINE Rennes-le-Château

VISITE GUIDÉE LE MYSTÈRE DE L’ÉGLISE MARIE-MADELEINE Rennes-le-Château mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : Le Village

Ville : 11190 Rennes-le-Château

Département : Aude

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 8 8 Tarif de base plein tarif

Rennes-le-Château

VISITE GUIDÉE LE MYSTÈRE DE L’ÉGLISE MARIE-MADELEINE

Le Village Rennes-le-Château Aude

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Il n’existe pas un mystère de Rennes-le-Château, mais un faisceau de mystères… Vous tenterez d’en percer un à un les secrets !
Visite guidée Le Secret de l’Eglise Marie-Madeleine Son trésor, ses légendes, ses mystères.
Et tous les jours à la demande
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Le Village Rennes-le-Château 11190 Aude Occitanie +33 6 72 73 81 20  tourisme@legendes-doc.com

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English :

There isn’t just one Rennes-le-Château mystery, but many… Come and discover them one by one!
Guided tour Le Secret de l’Eglise Marie-Madeleine Its treasure, its legends, its mysteries.
And every day on request

L’événement VISITE GUIDÉE LE MYSTÈRE DE L’ÉGLISE MARIE-MADELEINE Rennes-le-Château a été mis à jour le 2026-05-26 par