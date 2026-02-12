Visite guidée Le parc nature de la Baie de Canche au crépuscule Le Touquet-Paris-Plage

Visite guidée Le parc nature de la Baie de Canche au crépuscule

A l’heure où se couche le soleil, les sens s’éveillent et la pénombre dévoile ses mystères les embruns vous fouettent le visage, le vent fait trembler les feuilles dans les arbres, et au sol, on distingue les empreintes d’un animal. Au fond de la forêt, on entend le chant d’un oiseau. Est-il celui d’un rossignol ? A la lumière de la lanterne, Isabelle vous guide et vous fait découvrir la Baie de Canche et ses dunes d’une toute autre manière…

Durée 1h30 environ à pied

Lanternes fournies

Jauge limitée

Rendez-vous

Sur réservation au 03 21 06 72 00

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.

Centre Nautique de la Baie de Canche au niveau du panneau Départ des visites guidées Nature en Baie de Canche 1 avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com

