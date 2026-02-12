Visite guidée Le parc nature de la Baie de Canche au crépuscule Le Touquet-Paris-Plage
Centre Nautique de la Baie de Canche au niveau du panneau Départ des visites guidées Nature en Baie de Canche 1 avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
2026-04-23
A l’heure où se couche le soleil, les sens s’éveillent et la pénombre dévoile ses mystères les embruns vous fouettent le visage, le vent fait trembler les feuilles dans les arbres, et au sol, on distingue les empreintes d’un animal. Au fond de la forêt, on entend le chant d’un oiseau. Est-il celui d’un rossignol ? A la lumière de la lanterne, Isabelle vous guide et vous fait découvrir la Baie de Canche et ses dunes d’une toute autre manière…
Durée 1h30 environ à pied
Lanternes fournies
Jauge limitée
Centre Nautique de la Baie de Canche au niveau du panneau Départ des visites guidées Nature en Baie de Canche avenue Jean Ruet
Sur réservation au 03 21 06 72 00
Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO.
Centre Nautique de la Baie de Canche au niveau du panneau Départ des visites guidées Nature en Baie de Canche 1 avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com
