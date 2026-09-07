Visite guidée : le patrimoine de la Villa-Musée-Jean-Honoré Fragonard, Villa-Musée Jean Honoré Fragoanrd, Grasse

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Visite guidée : le patrimoine de la Villa-Musée-Jean-Honoré Fragonard 19 et 20 septembre Villa-Musée Jean Honoré Fragoanrd Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

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Villa-Musée Jean Honoré Fragoanrd 23 boulevard Fragonard, 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0) 4 97 05 58 01 https://musees.paysdegrasse.fr/vmjhf/presentation Cette élégante bastide de la fin du XVIIe siècle, entourée d’un magnifique jardin abrite un ensemble d’œuvres du célèbre peintre grassois Jean-Honoré Fragonard et de sa famille, son fils Evariste, son petit-fils Théophile et sa belle-sœur Marguerite Gérard. Parking : cours Honoré Cresp, La Foux

Bus : Navette « CENTIFOLIA » ou ligne 5, descente arrêt « Grasse Centre-Ville »

Au départ de la Villa-Musée : prendre la Navette « CENTIFOLIA », descente arrêt « Fragonard »

Train : terminus Grasse SNCF puis en direction de « Grasse Centre-Ville » prendre la Navette « CENTIFOLIA » ou la ligne 5, descente arrêt « Grasse Centre-Ville ». Retour : prendre la Navette « CENTIFOLIA », descente : arrêt « Grasse SNCF »

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