Visite guidée : le Patrimoine de Puget-Théniers Mairie de Puget-Théniers Puget-Théniers
Visite guidée : le Patrimoine de Puget-Théniers Mairie de Puget-Théniers Puget-Théniers dimanche 21 septembre 2025.
Visite guidée : le Patrimoine de Puget-Théniers Dimanche 21 septembre, 10h00 Mairie de Puget-Théniers Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00
Ne ratez pas une visite guidée du village de Puget-Théniers qui vous entraîne sur les traces de ses bienfaiteurs !
Départ devant la Mairie de Puget-Théniers.
Une plongée dans la mémoire pour tous, curieux et passionnés de patrimoine !
Mairie de Puget-Théniers Mairie; 06260 Puget-Théniers Puget-Théniers 06260 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Journées européennes du patrimoine 2025
Céline Blondeau