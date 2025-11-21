Visite Guidée « le Patrimoine industriel Renault » Pavillon des Projets Boulogne-Billancourt

La visite retrace l’histoire des usines Renault à Billancourt – des premiers ateliers installés près de la résidence secondaire de la famille Renault jusqu’à l’un des sites industriels les plus importants en Île-de-France. En évoquant les grandes étapes marquées tant par les événements historiques que par la création de modèles de voitures emblématiques, la balade vous emmène sur les lieux de mémoire restants de l’ancien site industriel.

Pavillon des Projets 101 allée Georges Askinazi 92100 Boulogne Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

crédit Allaulme